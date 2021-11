Calciomercato Udinese – Emergenza centrocampo / Si corre ai ripari

Tra infortuni e mancati rinnovi, l'unico ruolo dove la squadra bianconera continua a soffrire durante queste prime giornate è il centrocampo . Bisogna trovare una quadra, anche perché alcune dichiarazioni non fanno altro che continuare a far preoccupare i tifosi delle zebrette. Sicuramente le sue parole non passeranno inosservate.

Stiamo parlando di Tolgay Arslan (al momento infortunato) in un'intervista di qualche giorni fa alla domanda che riguardava il suo futuro contratto ha risposto: "Voglio vivere ogni giorno. Io non ho mai pensato al mio futuro". Queste parole non regalano nessuna certezza in vista del prossimo campionato, motivo per cui la società dovrà correre ai ripari.