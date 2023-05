Calciomercato Udinese – Finisce con il rosso / Futuro di Zeegelaar scritto

Ieri pomeriggio è andata in scena quella che al 99% sarà l'ultima partita di Marvin Zeegelaar con la maglia dell'Udinese. Il laterale olandese nel corso dei novanta minuti ha vissuto delle vere e proprie montagne russe. Prima la rete del vantaggio e poi sul 2-2 l'espulsione che ha deciso il finale di gara. Ricordiamo che Zeegelaar è arrivato in quel di Udine per tamponare il buco dei troppi infortunati che si sono presentati negli ultimi mesi. La sua avventura è destinata a terminare allo scadere del contratto il prossimo 30 giugno. La squadra ha sicuramente ricevuto un aiuto concreto con le sue prestazioni, ma i rientri di Enzo Ebosse, Kingsley Ehizibue e Festy Ebosele oltre che l'arrivo di Hassane Kamara e Zemura arriverebbero a non lasciarli spazio sul campo da gioco. Proprio per questo motivo la società, secondo le notizie che ci giungono in redazione, non ha alcuna intenzione di rinnovare il suo contratto. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul match di ieri. Ecco le pagelle di Salernitana-Udinese <<<