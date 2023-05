Fiorentina-Udinese / Parla Zeegelaar: “Una partita importantissima”

A pochi minuti dal fischio d'inizio ha fatto il punto sull'incontro di campionato l'olandese Marvin Zeegelaar. Ecco le sue dichiarazioni

Redazione

Il difensore bianconero Marvin Zeegelaar ha fatto il punto ha pochi minuti dal fischio d'inizio dell'incontro odierno. Si parla di una sfida davvero molto importante in cui solo la vincitrice potrà continuare a credere all'ottavo posto finale in campionato. La vittoria è fondamentale per la società di Andrea Sottil. Una squadra che nonostante le numerosissime assenze vuole a tutti i costi dire la sua nelle ultime tre partite che mancano da qua alla fine della stagione. Oggi non ci saranno né bomber Beto né l'esterno che tanto bene ha fatto in queste ultime due stagioni, Destiny Udogie. Lo sostituirà proprio l'olandese Zeegelaar. Ecco le sue dichiarazioni a qualche minuto dal fischio d'inizio.

"Per noi è una partita importantissima per il nostro obiettivo. A noi non importa se loro abbiano la testa già alla gara di ritorno in Conference, siamo qui per fare la nostra partita". Marvin sa benissimo che l'Udinese non deve deconcentrarsi, soprattutto se vuole puntare ai tre punti finali che non sono assolutamente scontati. La Fiorentina scenderà in campo con una formazione comunque parzialmente rimaneggiata visto che la testa è già al ritorno di Conference League contro il Basilea. I viola dovranno ribaltare il risultato sfavorevole e parziale di 2-1 in Svizzera. Non è ancora terminata l'intervista del difensore bianconero.

Mettersi in mostra — "Cerco di giocare il più possibile in queste ultime gare per dare una mano alla squadra e raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati". Ricordiamo che il difensore olandese al momento è senza contratto alla fine di questi ultimi quattro incontri. Sarà fondamentale per lui mettersi in mostra e di conseguenza trovare un'altra società che vuole assicurarsi le sue prestazioni in ottica futura.