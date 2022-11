Udinese | Bisogna evitare un nuovo “caso-Larsen” / Le ultime su Becao

La dirigenza bianconera sta continuando a lavorare per cercare di evitare un nuovo caso Jens Stryger Larsen. Le ultime sul rinnovo di Becao

Sappiamo e conosciamo tutti la storia che riguarda l'ex giocatore bianconero Jens Stryger Larsen. Un giocatore che doveva rinnovare, ma dopo le proposte ricevute in estate e la cessione (non concessa) a prezzi molto vantaggiosi, ha passato un intera stagione da separato in casa. In questo modo i bianconeri non hanno concesso la vittoria al giocatore danese, ma allo stesso tempo lo hanno perso a parametro zero. Si vuole evitare la stessa situazione anche su un altro giocatore. Si parla di un talento di assoluto livello e che riesce a fare la differenza sotto tutti i punti di vista, come dimostrato in questa prima parte di stagione. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito ad analizzare il possibile caso Rodrigo Becao.

La squadra bianconera non ha intenzione che questa situazione si ripeta ed anzi la vuole evitare in ogni modo. Motivo per cui sta già mettendo le mani avanti e cercando in tutti i modi un accordo per un possibile rinnovo. Questa operazione non può fare altro che garantire al brasiliano un cospicuo aumento e al club un ruolo da protagonista in una qualsiasi trattativa. Sono già diverse le squadre che si sono interessate alle prestazioni del difensore centrale. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere di quali team stiamo parlando.

Le squadre pronte — Al momento in pole position troviamo solo dei team inglesi, perché più propensi nel fare delle spese di un determinato livello. Il Tottenham è proprio alla caccia di un nuovo difensore centrale e assieme ai COYS c'è un altra squadra londinese, stiamo parlando del West Ham di Scamacca. Non dimentichiamo anche l'interesse italiano dei neroazzurri di Simone Inzaghi.