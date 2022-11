Mercato Udinese – Da Milano a Londra: tutti vogliono Rodrigo Becao

Il team bianconero non vede l'ora di riprendere, ma allo stesso tempo c'è un sacco di preoccupazione per il mercato in uscita: ultime Becao

Il difensore bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi impegni di campionato, al momento al centro sportivo Bruseschi non c'è nessuno visto che la ripresa è fissata per la prossima settimana. L'idea, però, è quella di rendere il team davvero competitivo e con molta voglia di fare la differenza sul campo nonostante gli impegni non proprio semplici. Il primo match alla ripresa è già stato fissato e sarà contro l'Empoli di Paolo Zanetti. Una sfida che non si può assolutamente perdere e in cui bisogna continuare a dire la propria. Nel frattempo il mercato continua ad essere in una continua rivoluzione ecco le ultime sul centrale Rodrigo Becao.

Da Milano fino a Londra, tutte stravedono per il difensore centrale con il contratto in scadenza nel 2024. Bisogna fare il massimo proprio sul calciomercato per poter difendere il valore e non rischiare di perdere un talento di questo tipo ad un prezzo di convenienza. Tra le tante squadre interessate c'è anche una che ha già fatto affari con l'Udinese nel corso di questa sessione di mercato, stiamo parlando del Tottenham di Antonio Conte. Il difensore centrale serve alla società e proprio Rodrigo Becao potrebbe occupare una posizione perfetta nello scacchiere tattico del team dei COYS. Non solo la squadra di Levy, perché da Londra ha mostrato il suo interesse anche una società di primissimo livello come il West Ham e non dimentichiamo anche l'interessamento da parte dell'Everton nel corso della scorsa estate.

Sul fronte italiano — Al momento in Italia solo una squadra potrebbe assicurarsi l'acquisto di Rodrigo Becao e stiamo parlando dei neroazzurri di Simone Inzaghi. Sicuramente una trattativa difficile visto che la società di Milano non deve prima vendere e poi può comprare.