Calciomercato Udinese – Un ex è nel mirino della vecchia signora

Il campionato è andato in letargo, ma le vie del mercato sono infinite e non si dorme mai. Un ex Udinese nel mirino dei bianconeri di Torino

Redazione

Il campionato è ufficialmente entrato in un letargo autunnale decisamente atipico, ma questo è ciò che accade quando si decide di ospitare i mondiali in Qatar. Adesso ci saranno due mesi in cui le squadre (con pochi nazionali) potranno ricaricare le batterie e lavorare con continuità in vista della ripresa che è stata fissata per il quattro di Gennaio. in questi cinquanta giorni tutto può veramente cambiare e di conseguenza diverse squadre si stanno già muovendo sul mercato per cercare di rinforzare il proprio team. Nelle ultime ore sembra esserci un interessamento da parte di una delle più grandi del nostro calcio nei confronti di un portiere cresciuto nella cantera friulana. Ecco di chi stiamo parlando.

Il protagonista dell'articolo è Guglielmo Vicario. Un portiere di grande caratura e che si sta facendo notare in quel di Empoli. La sua crescita è spaventosa e se la scorsa estate è mancato il salto nelle top, per via delle richieste esagerate dei toscani. Quest'anno sembra essere finalmente arrivato il suo momento. Sono tante le squadre che lo cercano, ma nelle ultime ore c'è l'interessamento da parte di una delle società più influenti del nostro campionato. Ecco il team che sta provando in tutti i modi a convincere Guglielmo.

Un passaggio clamoroso — Si potrebbe passare da una squadra che lotta per non retrocedere ad un'altra che invece lotta per vincere tutto quello che si può vincere. Nelle ultime ore i bianconeri di Torino hanno mostrato il proprio interesse nei confronti di Vicario. Il club pensa alla prossima stagione, visto anche il contratto di Szczesny in scadenza nel 2024. Chissà se la Gazzetta ci ha preso, ma intanto continua la scalata di un portiere che sta facendo faville.