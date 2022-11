Mercato Udinese – Conferme di una possibile grande cessione / News

L’Udinese non è riuscita a chiudere la stagione come sperava. Adesso, nel bene o nel male, è arrivato il momento di parlare di calciomercato, sia in entrata che in uscita. L’Udinese è pronta a far parlare di sé. Stiamo continuando a tenere sotto strettissimo monitoraggio il caso Matheus Martins perché non è ancora arrivata la fumata bianca. Al momento sul piano delle entrate non ci sono molti altri nomi in vista. Ma non possiamo dire lo stesso per quanto riguarda le uscite <<<