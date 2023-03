L’Udinese fa sul serio: nuovo attaccante nel mirino per rinforzare il reparto

L'Udinese non finisce mai di guardarsi attorno. Le sorti di Beto rimangono un mistero. Forse andrà via e prevenire è meglio che curare

Il futuro di Beto, probabilmente, sarà lontano dal Friuli. Si stanno verificando tutte le condizioni perché il centravanti possa fare i bagagli a fine stagione. E' giovane, ha talento da vendere e un grandissimo potenziale di miglioramento. L'Udinese ha già fissato il prezzo. Serviranno almeno 30 milioni di euro. Una cifra importante che dovrebbe eventualmente essere reinvestita dalla proprietà, almeno in parte, per dare a Sottil un nuovo attaccante. Attenzione ad Andrea Pinamonti. Ha 23 anni ed è appena stato ceduto dai nerazzurri al Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto fino al 2027. Nulla, però, vieterebbe all'Udinese di provare a portarlo in bianconero - anche in prestito - qualora Beto dovesse trasferirsi altrove. E non è tutto.