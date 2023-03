Mercato Udinese | Sogno Retegui per l’attacco? Arrivano novità pesanti

Non è più un segreto ormai che Mateo Retegui sia uno dei principali obiettivi di mercato dell'Udinese per la prossima stagione. Il bomber del Tigre, fresco di convocazione in Nazionale azzurra, è finito sulla bocca di tutti negli ultimi giorni. Del suo futuro si parla con grande insistenza, a cominciare dalle parole del padre che ha svelato chiaramente l'interesse dell'Udinese nei suoi confronti.