Mercato Udinese / Fabrizio Romano svela il primo colpo friulano per il 2024

Ma chi e questo ragazzo? Max Johnston ha 19 anni ed è un terzino destro. Milita nel Motherwell FC (Scozia) e a fine stagione sarà libero a parametro zero. Oltre alle squadre segnalate da Fabrizio Romano va sottolineata anche la presenza del Bologna in Serie A che dopo aver portato in Italia Lewis Ferguson, potrebbe tentare l’ennesimo colpo dal campionato scozzese. Sia chiaro, per ora si tratta una suggestione di mercato e, come ha evidenziato Romano “the race is still open”. Noi, come facciamo sempre, saremo pronti a tenervi informati sugli eventuali sviluppi della vicenda. Ma non finisce qui. Marino pensa anche all’attacco: ci sono due obiettivi sul taccuino friulano<<<