Mercato Udinese – Fabrizio Romano annuncia: “Solet è dell’Udinese”

I dubbi già erano pochi, però adesso possiamo dire che non ce ne sono più. Il nuovo difensore dell'Udinese sarà Oumar Solet . Giocatore di grande qualità che sa fare la differenza in ambedue le zone del campo e soprattutto sarà un valore aggiunto notevole una volta recuperato.

Il ragazzo che ha già militato in Champions League è stato confermato come futuro sposo del club bianconero attraverso le dichiarazioni di Fabrizio Romano: "L'Udinese ha completato il trasferimento di Solet dopo che ha lasciato il Salisburgo. In settimana arriverà l'annuncio ufficiale". Cambiando rapidamente discorso, ecco come cambia la squadra con l'arrivo del nuovo difensore <<<