Udinese – Come cambia la difesa con Solet? Tutti i dettagli

Nelle prossime ore arriverà l'ufficialità e di conseguenza iniziano a venire i primi dubbi sul possibile cambiamento in difesa e su Solet

Oumar Solet potrebbe cambiare totalmente la difesa dell'Udinese. Il calciatore che verrà firmato nel corso delle prossime ore è sicuramente arrivato in Friuli per essere protagonista ed esserlo sin da subito. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le ultime e come potrebbe essere schierato nella retroguardia di Kosta Runjaic.