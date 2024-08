Mercato Udinese – Fascia destra da rifare: il punto su Ehizibue ed Ebosele

La fascia destra potrebbe essere da rifare in toto, ecco il punto su Kingsley Ehizibue e Festy Ebosele. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio

L'arrivo di Rui Modesto in quel di Udine è un chiaro e tondo segnale che l'Udinese ha deciso di rinnovare anche la fascia destra. Mister Kosta Runjaic non è rimasto soddisfatto dalle prestazioni di Kingsley Ehizibue nel corso dei primi due incontri della massima serie. Soprattutto non è rimasto soddisfatto di Festy Ebosele a tal punto da metterlo praticamente a margine della rosa.