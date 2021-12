Calciomercato Udinese – Il favorito per la panchina / La pista spagnola

Ieri sera, attorno alle 21, è arrivata la conferma , il tecnico italiano Luca Gotti è stato esonerato . Si inizia a vedere per un sostituto, non sarà facile trovarlo, però sono già diverse le piste aperte. Si parla di possibili tecnici italiani, ma anche di altri spagnoli. Il patron Giampaolo Pozzo ha già la sua idea.

Intanto almeno fino alla partita di Sabato, che sarà in casa contro la capolista, la squadra bianconera sarà allenata da Gabriele Cioffi, il secondo dell'ex tecnico italiano. Bisogna continuare a lavorare, non perdere il focus, dato che nel weekend resta in programma una partita molto imporante.