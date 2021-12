News Udinese – Ufficiale! / Esonerato il tecnico Luca Gotti

La squadra bianconera non trovava più i risultati sperati ed attesi da diverso tempo, motivo per cui viene esonerato Luca Gotti

La stagioneper la squadra bianconera era iniziata al meglio, ma a quanto pare era tutto un fuoco di paglia, perché dopo i sette punti nelle prime tre partite, nelle successive tredici è arrivata una sola vittoria. Di conseguenza tutte le belle parole spese dal presidente nei confronti dell'allenatore sono sta rimangiate. La soluzione definitiva è stata proprio quella dell'esonero. Sicuramente ha influito in maniera decisiva la sconfitta di ieri sera contro l'Empoli, dove non solo la squadra e scesa in campo in maniera tutt'altro che positiva, ma è stata proprio surclassata dagli avversari toscani. Ora si pensa al futuro, in maniera da salvare la stagione e poter trovare una guida che continui un progetto già iniziato.

I motivi dell'esonero

Il primo motivo è sicuramente la mancanza di risultati, come abbiamo detto tredici partite con una sola vittoria è decisamente un bottino magro. Bisognava fare di più e cercare di dare un'entità alla squadra. Proprio qua sorge il secondo problema, la guida tecnica, durante questa stagione non è riuscita a dare una forma al team. Troppi i moduli cambiati e troppe le idee in continua evoluzione. Occorreva studiare sin da subito un modulo e continuare con quello. Basti pensare che nelle ultime partite la formazione iniziale era sempre nuova, non solo come undici titolare, ma anche per quanto riguarda la disposizione in campo. Ora chi traghetterà la squadra?

Il traghettatore

Al momento si parla di un traghettatore almeno fino a Natale. Il ruolo dovrebbe essere ricoperto da Cioffi. Nel frattempo la società farà le migliori valutazioni per poter trovare il tecnico più adatto alla rosa bianconera. Non sarà un'impresa semplice, ma il tandem Marino - Pozzo non vuole farsi trovare impreparato, anzi, si iniziano già a monitorare le prime piste. Scopri il primo nome che è stato scritto sui taccuini della società. Il papabile tecnico <<<