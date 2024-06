Calciomercato Udinese – Ferreira prepara le valigie, ecco il prossimo club

Il portoghese Joao Ferreira prepara le valigie in vista della prossima stagione di campionato. La sua permanenza è tutt'altro che confermata

La permanenza di Joao Ferreira è un grandissimo punto di domanda ad oggi. Il calciatore ricordiamo che è in prestito all'Udinese e di conseguenza il suo rientro alla casa base Watford è pressoché scontato. Proprio per questo motivo si monitora il possibile rinnovo per un'altra stagione o l'addio che diventerebbe definitivo.