Calciomercato Udinese | Fiorentina vuole Lucca, pronta l’offerta: i dettagli

La Viola è a caccia del suo nuovo bomber e proprio in queste ore lavora per chiudere l'affare Lorenzo Lucca. Tutti i dettagli e l'offerta

Una cifra che soddisfi tutti quando si parla di Lorenzo Lucca è sempre molto complessa da raggiungere, non dimentichiamo che si parla di un calciatore che nel corso della sua prima annata in A ha messo a referto 8 reti e quattro assist. Proprio per questo motivo sono diversi i club interessati a lui e l'Udinese deve fare il possibile per preservare le sue prestazioni.