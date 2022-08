Calciomercato Udinese – Sky Sport: “Fissate le visite mediche per Udogie”

Il primo team del Friuli continua a lavorare sia in entrata che in uscita. Arrivano delle notizie per quanto riguarda l'affare Destiny Udogie

Adesso manca pochissimo all'ufficialità, ma Destiny Udogie diventerà (quasi sicuramente) un nuovo giocatore del Tottenham di Antonio Conte. Dopo una prima stagione in Serie A con l'Udinese da assoluto protagonista, la società inglese non si è voluta far scappare un talento di questo calibro e non vede l'ora di vederlo all'opera in quel di Enfield. Le due società sembrano aver limato tutti gli ultimi dettagli e di conseguenza sembra essere solo una semplice questione di tempo prima che il giocatore esegua e completi le visite mediche di rito. Anzi, proprio Sky Sport ha già comunicato la data in cui il terzino sinistro italiano si recherà a Londra per completare tutti gli accertamenti.

La data scelta dalla squadra inglese per le visite mediche è martedì. Di conseguenza solo dopo la prima giornata contro i campioni d'Italia, il difensore diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore degli Spurs. L'idea della società, però, è chiara e non ha nessuna intenzione di perdere Destiny da subito. Motivo per cui l'accordo prevede anche un anno di prestito all'Udinese, perciò per ancora un'altra annata il terzino resterà (a tutti gli effetti) un componente della rosa bianconera. Adesso vanno analizzati tutti i dettagli di questa operazione di mercato.

I dettagli sull'acquisto

Le due società sembrano aver trovato un'accordo per la cessione su una base composta da 20/25 milioni di euro cash e poi vanno inclusi anche dei possibili bonus. Il team inglese non vede l'ora di poter scoprire il suo nuovo giocatore. Solo nelle prossime ore ci saranno delle novità e la possibilità di trovare una soluzione. Mancano ancora le firme, ma ad oggi la trattativa si chiude virtualmente. Destiny Udogie, però, resterà ancora un giocatore dell'Udinese.