Notizie Udinese | Guai per i rossoneri: un big salta la prima di campionato

Secondo quanto riportato nel pomeriggio da Sky Sport, Stefano Pioli dovrà fare a meno al debutto di un suo fedelissimo. Infatti è arrivata la conferma che Sandro Tonali non sarà del match. Il centrocampista della Nazionale era uscito anzitempo dall'amichevole contro il Vicenza vinta per 6-1 dai suoi, per un fastidio avvertito ai flessori. Gli esami a cui si è sottoposto hanno escluso lesioni, ma il programma di riabilitazione stilato per lui prevede l'assoluto riposo. Per questo neanche stamattina Tonali ha preso parte alla seduta d'allenamento con i compagni, fatto che fa presagire con certezza il suo forfait per la gara in programma questo sabato. Una notizia che di certo non rende sereno Pioli, che sarà costretto ad adottare un'altra soluzione in quel ruolo. Vediamo insieme quale.