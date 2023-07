Mercato Udinese – Frattesi libera Samardzic / Sospiro di sollievo per Pozzo

Il calciatore del Sassuolo è vicinissimo ai neroazzurri di Simone Inzaghi. Questo colpo fa tirare un gran sospiro di sollievo al patron Pozzo

Redazione

Il patron bianconero Giampaolo Pozzo tira un vero e proprio sospiro di sollievo. In queste ore è arrivata l'accelerata da parte dei neroazzurri su Davide Frattesi e questo colpo scagiona definitivamente il centrocampista serbo di origini tedesche (nato a Berlino) Lazar Samardzic. Difficilmente in questo mercato in cui prima bisogna vendere un giocatore e solo dopo si può provare a chiudere un'altra operazione, il team di Simone Inzaghi potrà permettersi l'acquisto di un altro centrocampista di primissimo livello. Vedremo nelle prossime ore se nell'incontro fissato con l'Udinese per giovedì si continuerà a parlare di Samardzic, oppure alla fine ne uscirà un nulla di fatto.

I neroazzurri danno tutta l'idea di essersi tirati indietro e assieme a loro anche l'altro team di Milano sembra non essere interessato al centrocampista ex Lipsia (almeno in questa stagione). Proprio il giornalista molto vicino all'ambiente rossonero Carlo Pellegatti, in un'esclusiva per il nostro sito, ha specificato che la squadra di via Aldo Rossi non ha nei suoi progetti l'acquisto del giocatore dell'Udinese. Tolti questi due team, ne resta ancora uno che è il Napoli. Al momento la distanza tra domanda ed offerta è davvero troppo ampia e di conseguenza diventa davvero difficile poter chiudere questo affare. Vedremo se gli azzurri proveranno un vero e proprio affondo nelle prossime settimane.

Non solo Samardzic — Se i neroazzurri hanno mollato Lazar, non possiamo dire lo stesso per il capitano dell'Udinese: Roberto Pereyra. Il contratto dell'argentino è ufficialmente scaduto e di conseguenza si tratta di un parametro zero. Simone Inzaghi apprezza le sue giocate e le sue qualità, proprio per questo motivo potrebbe diventare un nuovo componente della squadra di Milano. Ausilio e Marotta parleranno con l'agente del Tucu nelle prossime ore.