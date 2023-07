Mercato Udinese – Lucca è bianconero / Fissate le visite mediche

Il calciatore è ufficiosamente bianconero. Mancano solo le visite mediche per far firmare all'attaccante il contratto. Ecco quando saranno

Redazione

L'Udinese ha chiuso per il suo nuovo attaccante. L'ariete nel corso della prossima stagione sarà il bomber Lorenzo Lucca. Una trattativa che è durata tante settimane, ma che finalmente ha avuto la chiusura finale e soprattutto lo scambio degli ultimi documenti. Adesso non resta che aspettare il prossimo giovedì, data in cui il bomber farà le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà alla squadra bianconera. Vediamo tutti i dettagli di questa trattativa che ha infiammato l'attacco dell'Udinese e sicuramente messo alla porta diversi altri componenti. Ecco il riassunto della trattativa Lorenzo Lucca.

Il bomber dei bianconeri ha firmato un contratto per una sola stagione, visto che il suo approdo sarà in prestito con diritto di riscatto. Al Pisa andranno i soldi per il prestito nel corso di questa annata e in caso di buone prestazioni, la cifra fissata per prolungare il rapporto tra il centravanti italiano e il club friulano è di ben otto milioni di euro. Ora la palla passa nelle amni del centravanti che dopo una stagione difficile in Olanda avrà la possibilità di rilanciarsi. Non perdiamo altro tempo ed ecco il percorso fatto da Lorenzo Lucca nel corso delle ultime stagioni.

La carriera del bomber — Dopo il grande avvio di stagione due anni fa con la maglia del Pisa, in cui ha messo a referto ben sei reti in dieci presenze, c'è stata una vera e propria battuta d'arresto nella carriera del giovane bomber. Nella seconda parte d'annata le troppe voci di mercato lo hanno distratto dall'obiettivo ed addirittura con il passare degli incontri è finito in panchina. L'anno scorso è arrivata la chance in Olanda, ma dopo due gol da subentrato in Eredivisie, anche in questo caso ha toppato i match successivi. Ad Udine arriverà la chance per riscattarsi, vedremo se la coglierà al volo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere la nostra esclusiva con Pellegatti. Parole importanti sul futuro di Samardzic <<<