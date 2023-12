Mercato Udinese / Frenata clamorosa per il bomber, Lucca cambia tutto

Questo è senza ombra di dubbio il lunedì di Lorenzo Lucca . Il calciatore di proprietà dell'Udinese ha giocato una partita davvero senza senso e questa li è valsa una maglia da titolare praticamente assicurata per il resto della prima parte di questa stagione. Lorenzo ha le qualità per fare bene e lo sta dimostrando giornata dopo giornata.

Logicamente con l'attaccante italiano così in forma diviene difficile riuscire a fare un colpo di mercato proprio in quella zona di campo. Non è un caso che sia rallentata in maniera sensibile la pista che portava al centravanti della Roma ed ex Torino, Andrea Belotti.