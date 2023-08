Mercato Udinese – Frenata dalla Premier per Beto / Il punto sulla trattativa

Arriva una brusca frenata dalla Premier League per il bomber dell'Udinese Beto. In queste ore sembravano essersi riaperti i contatti con il team di Liverpool: l'Everton. I Toffies avevano già provato a convincere il calciatore portoghese proprio qualche mese fa nel corso del mercato invernale. La società bianconera, però, fermò tutto sul nascere perché non voleva privarsi a metà campionato di un calciatore fondamentale. Nel corso degli ultimi giorni la trattativa sembrava potersi riaprire, ma proprio in queste ore rimbalza dall'Inghilterra un annullamento di ogni possibile riavvicinamento. Di conseguenza Beto resta sul mercato, anche dopo ciò che è accaduto con Lazar Samardzic. Solo nelle prossime ore scopriremo se effettivamente si potrebbe riaprire questa pista oppure è tutto ufficialmente tramontato. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Beffa per Fabbian: il Frosinone sta per chiudere <<<