Mercato Udinese – Fuori un altro esubero: Quina ha firmato con il Pafos

Fuori un altro dall'Udinese con il centrocampista che ha firmato proprio in questi istanti il suo contratto con il Pafos. Ecco i dettagli

Domingos Quina è l'ennesimo esubero di rosa fatto fuori dall'Udinese nel corso di queste ultime ore. Il calciatore portoghese che proprio nella seconda parte della passata annata ha vestito la maglia del Vizela in Portogallo è pronto per una nuova avventura al di fuori dell'Italia.

In questi istanti è stata annunciata la sua firma con il Pafos. Club che milita nella massima serie del campionato cipriota. La cessione è a titolo definitivo ed il calciatore è pronto per iniziare questa avventura. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in uscita. Joao Ferreira ha firmato con il suo nuovo club <<<