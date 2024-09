Calciomercato Udinese – Ufficiale la cessione di Joao Ferreira: il punto

Proprio in queste ore è ufficiale la cessione di Ferreira. Il difensore centrale si appresta ad una stagione da protagonista in Portogallo

Dopo l'annata in bianconero e l'inizio della preparazione sotto la guida di Kosta Runjaic, inizia una nuova avventura per Joao Ferreira. Il difensore centrale nel corso della prossima annata non vestirà la maglia dell'Udinese o del Watford vista che è ufficiale la sua cessione in prestito con diritto di riscatto.