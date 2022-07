Mercato Udinese – Futuro in bianconero? Parla il diretto interessato

L'Udinese sta progettando la nuova stagione. L'obiettivo del club friulano è dare continuità all'ottimo rendimento dello scorso anno e provare addirittura a fare meglio. Sicuramente non sarà un compito facile per il nuovo allenatore Andrea Sottil, che vorrà sicuramente fare del suo meglio al debutto da tecnico in Serie A. Molti talenti bianconeri sono finiti nel mirino di diversi top club italiani e non, per cui sarà difficile trattenerli. Per questo motivo, il tecnico ex Ascoli avrà bisogno di nuovi innesti per raggiungere gli ambiziosi obiettivi prefissati dalla società friulana. Tra i vari nomi accostati ci sarebbe anche un calciatore argentino. Andiamo nel dettaglio e leggiamo il pensiero riguardo il suo possibile trasferimento in Friuli.