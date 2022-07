Calciomercato Udinese – Marino ci riprova: la risposta del Napoli

In vista della nuova stagione, la dirigenza e il neo-allenatore Sottil stanno costruendo una squadra in grado di giocare un ottimo calcio, esattamente come accaduto la scorsa annata sotto la guida si Gabriele Cioffi. Oltre ai vari nomi accostati all'Udinese in entrata, sono molti i calciatori che l'anno prossimo vestiranno una maglia diversa da quella bianconera. Per questo, nelle ultime ore stanno proseguendo le trattative per i calciatori in procinto di andare via. Ovviamente, il compito del club bianconero sarà rimpiazzare al meglio i calciatori che andranno via. Tra i nomi in entrata ci sarebbe anche un giovane del Napoli, ma la trattativa sembra più difficile del previsto. Ecco cosa sappiamo.