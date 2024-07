Il Galatasaray proprio in questi istanti ha comunicato un serio interesse per un calciatore importante come Festy Ebosele: ecco le ultime

Il Galatasaray in questi istanti si sta mettendo in mostra nel mercato italiano e potrebbe provare (nelle prossime giornate) un affondo per un calciatore dell'Udinese. Il protagonista dell'articolo è Festy Ebosele. Esterno destro in netta crescita da quando veste la maglia bianconera e che ora è pronto per sbocciare definitivamente.