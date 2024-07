Mercato Udinese / Gasp non molla Perez e prepara l’offerta: le ultime

Gianpiero Gasperini è pronto per iniziare la sua nuova stagione alla guida dell'Atalanta ed ora si aspetta dei grandi rinforzi dal mercato

Un nuovo argentino dell'Udinese è pronto per vestire la maglia neroazzurra dopo Juan Musso? Al momento tutto sta vertendo in quella direzione con le parti davvero vicine ad un accordo. Dopo l'estremo difensore, però, toccare al centrale di difesa Nehuen Perez. Il Gasp è pronto a fare pazzie per acquisire le sue prestazioni: ecco la richiesta dell'Udinese.