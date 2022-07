Mercato Udinese | Gazzetta: ”Acquisto ad un passo, ha già firmato”

Secondo la Rosea, la chiusura dell'affare sarebbe ad un passo e il difensore avrebbe già firmato il suo nuovo contratto: ecco cosa sappiamo

Redazione

Il club bianconero è alla ricerca di nuovi innesti da integrare all'organico attualmente a disposizione di Andrea Sottil. Diversi giocatori sono in partenza e Marino, insieme ai suoi collaboratori, dovrà lavorare senza sosta per consegnare all'allenatore bianconero una squadra competitiva e che possa essere in grado di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati dalla società. Uno dei reparti che l'Udinese dovrà sistemare è sicuramente la difesa. Dopo l'ufficialità di Masina, la dirigenza bianconero non si vuole fermare qui e avrebbe praticamente chiuso per l'acquisto di un nuovo difensore centrale. Ecco di chi stiamo parlando.

Come ben sappiamo, l'Udinese segue da diverse settimane la vicenda di Marcel Tisserand, difensore classe 1993 in uscita dal Fenerbahçe. Il centrale congolese è ormai fuori dalle gerarchie del club di Istanbul ed è anche stato escluso dalla lista UEFA. I vertici del club hanno già comunicato questa decisione all'entourage del calciatore e sarebbe stato messo fuori rosa. A spingerlo in direzione Udine è anche la sua scadenza di contratto, il 30 Giugno 2023, che il club turco non ha intenzione di prolungare. In questa difficile situazione si sarebbe inserito il club friulano, che avrebbe offerto circa 3 milioni di euro per strapparlo al club turco. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, pare che Tisserand abbia già firmato il nuovo contratto con il club bianconero e, salvo complicazioni dell'ultima ora, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche l'annuncio ufficiale da parte dei due club. Dunque, Tisserand si appresta a diventare il nuovo difensore centrale dell'Udinese per le prossime tre stagioni.

Il profilo

Stiamo parlando di centrale che ha giocato in ben tre campionati diversi , ovvero Ligue 1, Bundesliga e Süper Lig. Per questo motivo, porterà sicuramente molta esperienza all'interno dello spogliatoio bianconero e sarà molto utile anche per la crescita dei giovani, che, nella formazione friulana, sono molti. In attesa dell'annuncio ufficiale da parte dell'Udinese, ecco tutti i nomi in uscita dalla compagine bianconera <<<