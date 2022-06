Calciomercato Udinese – La Gazzetta annuncia: “Un bosniaco in mediana”

Il team bianconero continua a lavorare in vista della prossima stagione. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di dire la sua e fare la differenza sul campo da gioco. Sicuramente sarà un'annata complessa visto che diverse situazioni sono cambiate e molte altre sono destinate a farlo. Nelle ultime settimane è cambiata totalmente la guida tecnica della società e si è passati da Gabriele Cioffi ad Andrea Sottil. Le prossime ore potrebbero essere decisive anche sul calciomercato e di conseguenza bisogna prepararsi a più di qualche botto sia in entrata che in uscita. In questi ultimi istanti la Gazzetta dello Sport ha annunciato un'importante novità. Ecco il profilo nuovo per la mediana.