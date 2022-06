Mercato Udinese – Ufficiale riscatto Perez / La decisione dell’Atletico

Il giocatore al centro dell'articolo è Nehuen Perez . Stiamo parlando di un talento che non vede l'ora di fare la differenza e di conseguenza continuare a giocare in bianconero per avere abbastanza minuti. Le prossime ore potrebbero essere decisive per il suo conto visto che la dirigenza bianconera ha ufficialmente riscattato questo profilo, ma l'Atletico Madrid dovrebbe avere l'ultima parola. Le prossime ore dovrebbero essere decisive e ci si aspetta una decisione che potrebbe cambiare totalmente l'idea del team friulano in vista della prossima stagione. Ecco cosa filtra attorno al talento argentino .

Fino a qualche giorno fa il suo ritorno all'Atletico sembrava esser una semplice questione di tempo. Ad oggi, invece, l'Udinese ha guadagnato fiducia e non vede l'ora di fare del suo meglio assieme al giovane albiceleste. C'è anche da dire che la società spagnola ha tempo fino a fine mese per poter contro riscattare il centrale. Se non dovesse avvenire questa operazione, allora Perez è pronto per un'altra annata con la società dei Pozzo. In conclusione, non perdere tutti i dettagli sul calciomercato friulano. Le prossime ore potrebbero essere decisive: si chiude un centrocampista <<<