Calciomercato Udinese / Gazzetta sicura: “Samardzic-Napoli? Si può fare”

L'Udinese continua a lavorare sul mercato sia in entrata che in uscita. L'obiettivo è quello di difendersi dall'assalto del Napoli su Lazar

La Gazzetta dello Sport questa mattina apre con Lazar Samardzic e il suo avvicinamento ai colori azzurri di Napoli. Il calciatore serbo pare essere il sostituto di Piotr Zielinski designato dalla società e difficilmente questa sarà una trattativa che non andrà in porto. Adesso non ci resta che andare ad analizzare tutte le richieste.