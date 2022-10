Udinese, gennaio si avvicina e Marino cerca il colpaccio: ci sono 4 nomi / News

Purtroppo a novembre la Serie A subirà una brusca frenata. Il campionato verrà momentaneamente interrotto e se ne riparlerà a gennaio. L'Italia, come sappiamo fin troppo bene, non potrà prender parte ai prossimi Mondiali ed è per questo motivo che il calciomercato , ufficiosamente, comincerà con più di un mese d' anticipo .

Udogie è già un giocatore del Tottenham. E' stato pagato 25 milioni di euro e adesso è rimasto in prestito all'Udinese. Becao è infortunato, ha un contratto fino al 2024 e, secondo le ultimissime indiscrezioni di mercato, non gli dispiacerebbe cambiare aria. Masina è appena arrivato ma non è disponibile, anche lui causa infortunio. Nuytinck è in scadenza di contratto e si dice che questo possa essere il suo ultimo anno all'Udinese. La squadra sta bene e vuole puntare in alto. Ma l'emergenza chiama e gira voce che ai piani alti si stia muovendo qualcosa. Insomma, arriviamo al dunque. Ecco i 4 nomi in scadenza di contratto che fanno gola all'Udinese <<<