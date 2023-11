Calciomercato Udinese – A Gennaio serve un bomber: ecco il nuovo nome

L'Udinese non se la sta passando nel migliore dei modi e serve il prima possibile un bomber che possa fare la differenza in attacco: le ultime

L'Udinese non se la sta passando bene in questo inizio di stagione. Serve fare il prima possibile uno switch mentale e di conseguenza un cambio di marcia. Oltre serve anche qualche rinforzo sul mercato. Il primo messo sotto osservazione arriva dall'Atalanta , ma conosce già molto bene l'ambiente bianconero.

Luis Muriel è in scadenza e già a gennaio potrebbe decidere di tornare in quel di Udine per dare una grande mano alla squadra di Gabriele Cioffi. Una trattativa non semplice, ma chissà che la dirigenza bianconera non ha già cerchiato con la matita rossa questo nome low cost davvero molto interessante.