Mercato Udinese – Il giallo Ehizibue: una notizia buona ed una cattiva

L'Udinese vuole allestire una vera e propria corazzata in vista della prossima stagione. L'idea della dirigenza è quella di regalare al mister Andrea Sottil una rosa completa e competitiva in ogni suo reparto. L'obiettivo (non dichiarato) è quello di poter finalmente tornare nella parte sinistra della classifica. Un traguardo che manca da tanto, troppo tempo visto che l'ultimo a riuscirci è stato Guidolin ormai dieci stagioni fa. Nel frattempo proprio sul mercato arrivano degli aggiornamenti importanti. Il terzino destro Kingsley Ehizibue non è mai stato così tanto vicino alla squadra del direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino. Adesso manca veramente poco alla chiusura dell'affare.

La notizia buona che arriva nelle ultime ore è sicuramente quella che racconta di un Ehizibue pronto per iniziare la sua nuova avventura con la maglia dell'Udinese. Bisogna prendere sempre tutto con le pinze, visto quante volte il laterale ha cambiato idea nel corso di questa settimana. Adesso arriva il momento decisivo e soprattutto le zebrette non possono più restare in attesa. Il mercato chiude tra qualche giorno ed al momento manca ancora un terzino in grado di fare la differenza e da affiancare a Festy Ebosele. Non sono solo belle notizie quelle che arrivano, c'è anche un informazione tutt'altro che soddisfacente.

La brutta notizia

In caso di conferma dell'affare e chiusura nelle prossime ore, l'Udinese non riuscirebbe comunque a portarsi il nuovo giocatore in quel di Monza. Di conseguenza in vista del prossimo incontro di campionato ci si aspetta il vero e proprio esordio dal primo minuto per Festy Ebosele. Il giocatore che arriva dalla Championship vuole sorprendere e fare la differenza in tutti i modi. Ehizibue avrà il suo tempo e la possibilità di prendersi le sue occasioni, ma prima deve concludere l'affare.