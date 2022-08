Udinese – No al Genoa, per cause dall’alto: il retroscena su Ehizibue

Il team bianconero continua il suo percorso di crescita. Nelle ultime ore sono stati fatti grandi passi in avanti anche sul mercato: il punto

Il primo team del Friuli continua a lavorare intensamente sul calciomercato, stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di scendere in campo ed ottenere la prima vittoria del suo campionato. Sicuramente non sarà un percorso semplice, anzi, bisognerà fare il massimo proprio per poter ottenere i tre punti. Il prossimo avversario sarà agguerritissimo e stiamo parlando di una delle società che ha speso di più nel corso di questo calciomercato. Il suo nome è il Monza di Giovanni Stroppa. Proprio il tecnico dei brianzoli non potrà più sbagliare e di conseguenza è a caccia dei primi punti nella massima serie del calcio italiano.

Nel frattempo il direttore Pierpaolo Marino si è mosso in maniera intelligente sul mercato, visto che ha concluso l'affare che porta al sostituto di Brandon Soppy. Mancano solo le firme e l'ufficialità per poter dare per fatta questa trattativa. Le prossime ore saranno decisive, ma Kingsley Ehizibue è pronto per la sua nuova avventura in Italia. In realtà, l'ex Pec Zwolle, era già pronto per l'approdo nel massimo campionato italiano, ma tutto saltò all'ultimo minuto per dei motivi ancora sconosciuti. Anche se dall'Olanda hanno un'idea a dir poco chiara. Ecco il retroscena sul nuovo acquisto dell'Udinese.

Il colpo di scena

Tre stagioni fa era tutto fatto per il passaggio del terzino dal Zwolle al Genoa. La squadra aspettava il talento nigeriano in sede per apporre le firme sul contratto, visto che anche le visite mediche erano state completate egregiamente. Solo che a quell'appuntamento Kingsley Ehizibue non si è mai presentato e di fatto la trattativa è saltata completamente. Secondo le emittenti dei Paesi Bassi, l'affare è saltato per via di qualche voce ultraterrena. A quanto pare sembra essere stato proprio l'onnipotente a dire al nigeriano di non andare nel capoluogo ligure.