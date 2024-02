Mercato Udinese / Giannetti titolarissimo? Bijol medita l’addio

Lautaro Giannetti è un titolarissimo e lo sta dimostrando attraverso prestazioni di primissimo livello inclusa quella di ieri sera in Udinese-Cagliari. Un calciatore che nel corso di queste tre partite ha già dato il segno preciso della sua grande qualità. Proprio per questo motivo si sta cercando di assicurarsi la sua permanenza per ancora diverso tempo.