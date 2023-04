Mercato Udinese – Nuovo giovane in arrivo / Fatta per Emmanuel Gono

L'Udinese continua a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione. Solo questione di tempo prima che arrivi un nuovo giovane

L'Udinese come sempre è molto attiva sul mercato ed inizia già a pensare al futuro. Ecco una di quelle operazioni che potrebbe fare la differenza in vista della prossima stagione. In queste ultime ore è stato messo sotto osservazione un altro nome che arriva dall'altra parte del Mondo e da tutta l'idea di essere un acquisto in pieno stile bianconero, stiamo parlando di Emmanuel Gono. Un calciatore che arriva dalla Liberia e che ha ampiamente impressionato con la sua squadra d'appartenenza in un provino fatto proprio per conto dell'Udinese. Andiamo a vedere tutti i dettagli di questo giovane talento e soprattutto le ultime che arrivano dal mercato.

Il calciatore che arriva dalla Liberia è sicuramente il bomber più in forma di tutto il campionato africano, come si può leggere su tutte le pagine web locali. L'Udinese sembra aver anticipato tutti anche in questo caso, nonostante si parli di un calciatore che difficilmente possa essere seguito da tutti i club del Mondo, a quanto pare il reparto scouting sembra averci comunque visto delle qualità importanti. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere tutti i dettagli su questo talento che potrebbe sbarcare in Italia già nelle prossime settimane.

Le sue prestazioni — Come detto in precedenza, stiamo parlando di un calciatore che in Liberia sta facendo davvero fuoco e fiamme. Sappiamo benissimo che il livello calcistico in quelle parti del mondo non è certamente elevato come nel vecchio continente. Ricordiamo, però che l'Udinese anche con queste operazioni ha trovato dei veri e propri affari. Non dimentichiamo un giocatore come Sulley Muntari che arrivò direttamente dal Ghana e venne venduto per quasi venti milioni solo qualche anno dopo.