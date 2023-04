News Udinese – Nesto e Thauvin super / Il punto sulla partitella in famiglia

La squadra bianconera vuole tornare a vincere con continuità. La bella prestazione contro il Lecce deve essere soltanto un punto di partenza

Ieri è andata in scena la partitella in famiglia tra la prima squadra (le riserve) e i titolarissimi della Primavera. Un ottimo test per poter valutare anche i calciatori che non hanno giocato molto in questo inizio di stagione. Tra i tanti ragazzi che si sono messi in mostra troviamo anche due giocatori non più molto giovani, stiamo parlando di Ilja Nestorovski e Florian Thauvin. Il francese e il macedone hanno giocato una partita di assoluto livello e infatti hanno concluso la giornata con una doppietta a testa. Andiamo a vedere nel dettaglio come è andata la partita gicoata al centro sportivo Bruseschi nella giornata di ieri.

La partitella a ranghi misti ha confermato che la squadra di Andrea Sottil deve continuare a lavorare, ma che ha trovato altri due giocatori su cui fare affidamento in questo lunghissimo finale di stagione. Ricordiamo che Ilja ha già messo a referto due reti, nonostante non sia mai partito dal primo minuto ed anzi si sia sempre dovuto accontentare di piccoli spezzoni di gara. Discorso diverso ed anche più ampio per Florian Thauvin. Ricordiamo a tutti che è arrivato questo gennaio per fare la riserva del oramai infortunato a lungo termine Gerard Deulofeu, ma che non è ai riuscito ad imporsi e mostrare a tutti le sue grandi qualità.

Il momento della rivincita — Mancano sette partite e saranno fondamentali per poter lasciare il segno e far capire a tutti il livello dei giocatori e soprattutto se meritano fiducia anche nel corso della prossima stagione. Sicuramente non sarà facile riuscire a dire la propria in questo contesto, ma l'infortunio di Success potrebbe aprire a delle nuovissime occasioni. Cambiando discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano dall'infermeria. Ecco per quanto tempo potrà rimanere fuori la seconda punta nigeriana citata in precedenza. Il punto su Isaac Success <<<