Calciomercato Udinese – Il giovane Basha prepara le valigie: arriva l’offerta

L'Udinese continua a lavorare in vista dell'ultima settimana di mercato. Ecco le ultime sulla trattativa che coinvolge la punta primavera

Redazione

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di mercato. Nel frattempo non si perde tempo e si pensa al futuro della squadra bianconera con la Primavera che continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Tra i tanti giocatori della squadra di Jari Sturmche stanno rendendo al di sotto delle proprie aspettative troviamo anche Salah Basha. Il giocatore è stato uno dei trascinatori della squadra nel corso della passata annata. Quest'anno, però, non riesce a trovare lo stesso spazio ed anzi soffre le giocate degli avversari sotto tutti i punti di vista. Proprio per questo motivo si sta cercando una possibile nuova destinazione.

L'italiano con origini egiziane è stato messo sotto osservazione da una delle squadre del nostro calcio professionistico. Stiamo parlando del Giugliano che attualmente milita nella terza categoria professionistica italiana: la Serie C (più precisamente nel girone C). Al momento la trattativa non è ancora decollata, ma i numeri continuano a far ben sperare. Si parla comunque di un giocatore che l'anno scorso ha messo a segno più di quindici gol e di conseguenza quella del momento potrebbe essere solo una piccola defaiance possibile da ripianare. Andiamo a vedere tutte le sue statistiche nel corso di queste ultime stagioni.

I numeri del bomber — Se la società campana riesce a chiudere questo affare si porta a casa un calciatore in grado di fare la differenza e inoltre capace anche di mettere in difficoltà tutti i suoi avversari. Da quando gioca per l'Udinese Primavera è riuscito a portare a casa ben 33 gol in sole 65 presenze. Si parla di numeri di tutto rispetto e di conseguenza la voglia di puntarci sopra è completamente legittimata. Nel frattempo non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere le ultime su questa squadra e sul mercato. Ecco il colpo in chiusura <<<