Notizie Udinese – Ecco come è andata la partita con la Primavera: il report

Le due squadre si sono ritrovate assieme sui campi d'allenamento in vista dei prossimi incontri. Ecco il report sull'allenamento congiunto

Redazione

L'Udinese ha già ripreso i lavori in vista delle prossime partite di campionato. Il girone d'andata è terminato con 28 punti che nella maggior parte dei casi è significato Europa a fine anno. Quest'anno l'idea è sempre la stessa e al momento è anche raggiunta visto che la squadra si trova al settimo posto e di conseguenza ha un piazzamento garantito alla prossima Conference League. Nel frattempo il programma di ieri pomeriggio prevedeva una partita a campo ridotto per tutti i giocatori che hanno giocato meno minuti nel corso della sfida contro la Sampdoria di domenica pomeriggio. Andiamo a vedere come è andato il match tra la squadra riserve e la Primavera di Jari Sturm.

Si tratta di un match d'allenamento e sicuramente non ad intensità massima per tutti i calciatori che sono stati chiamati in causa. Alla fine, però, è il risultato quello che conta e l'Udinese senior anche questa volta ha portato a casa il match amichevole con un ottimo 3-1 finale. In rete sono andati Semedo, Pejicic e Lovric mentre per la squadra allenata dal tecnico sloveno ha messo a segno il gol Zunec. I nomi dei marcatori possono dare una netta sterzata sul pensiero che accompagna questo match. Nel frattempo andiamo a vedere da vicino chi sono i giocatori che hanno segnato nel corso di questo incontro.

Una piccola scoperta — Il focus se lo prende tutto l'attaccante brasiliano Vivaldo Semedo. Il calciatore è ancora giovanissimo, ma ha deciso di partire dal Portogallo per giocarsi le sue carte qua in Italia. Il suo mentore (al momento) è un altro attaccante di buone prospettive, ma con qualche anno in più: Beto. I due dicono di trovarsi meravigliosamente e chissà che in futuro non possiamo vederli assieme sul campo da gioco. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Il Torino non molla Makengo: punto sulla trattativa <<<