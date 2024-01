Mercato Udinese / Giuntoli dice la sua su Samardzic: “Il nostro mercato…”

Le parole del direttore sono state molto chiare: "Dopo l'operazione Tiago Djalò il nostro mercato sarà chiuso. Sia in entrata che in uscita, abbiamo intenzione di restare così". Una situazione definitiva e non semplice da gestire, soprattutto perl'Udinese che aveva già pensato ad un probabile addio di Lazar nel corso di questa sessione.