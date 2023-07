Mercato Udinese | Giuntoli a Torino cambia gli scenari: torna di moda Beto

L'attaccante portoghese può finire nel mirino della Vecchia Signora nel caso Vlahovic lasciasse Torino. E' sempre stato un pallino di Giuntoli

Con Giuntoli alla Vecchia Signora, gli obiettivi di mercato del direttore sportivo rimarranno verosimilmente gli stessi da Napoli a Torino. Come c'era prima la necessità di sostituire Osimhen in caso di partenza, c'è ora il bisogno di trovare un'alternativa a Vlahovic visto l'interesse per il giocatore di tante big di Premier e del PSG. Per rimpiazzare l'attaccante serbo, la Juventus ha messo gli occhi su Beto dell’Udinese. Il portoghese di fatto costa all’incirca la metà di Vlahovic e, in più, il suo stipendio è nettamente meno pesante rispetto a quello percepito dal serbo. Insomma due fattori che possono incidere positivamente sul bilancio.

Qualora la Juventus decida di concretizzare il proprio interesse per Beto, mettendo in piedi una trattativa con l’Udinese, dovrà fare i conti con la concorrenza di un’altra big del nostro campionato. Si tratta del Napoli campione d’Italia che nei giorni scorsi avrebbe già presentato al club friulano un’offerta da 25 milioni di euro per il portoghese. Questa proposta però è stata rifiutata dal patron Pozzo che vuole altri 10 milioni e, in più, valuta eventuali contropartite.

Duello di mercato — La Vecchia Signora rimane dunque alla finestra in attesa di capire se il Napoli vorrà proseguire la trattativa per Beto oppure chiamarsi fuori. Naturalmente la Juventus è concentrata anche su altri reparti come le fasce dal momento che ad Allegri non basta l'arrivo di Weah. Insomma, tra l'attaccante dell'Udinese e tanti altri obiettivi, il calciomercato estivo per il club bianconero si preannuncia scoppiettante.