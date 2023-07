Mercato Udinese – Samardzic piace a Simone Inzaghi / Le ultime sull’affare

Il centrocampista serbo ha ricevuto un interessamento proprio nelle ultime ore dai neroazzurri. Andiamo a vedere tutti i dettagli dell'affare

Redazione

L'Udinese è al centro del mercato sia quando si parla di entrate che quando si parla di uscite. Dopo aver annunciato l'arrivo del centrocampista spagnolo Zarraga e l'imminente annuncio di Lorenzo Lucca, adesso si inizia a lavorare anche sulle uscite. Il calciatore ad avere più estimatori in giro per il Bel Paese è il centrocampista serbo ma nato in Germania Lazar Samardzic. Le sue giocate stanno facendo impazzire tutti gli addetti al mercato delle big del nostro campionato e in queste ultime ore c'è stato anche l'interessamento dei neroazzurri guidati da Simone Inzaghi. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere se la trattativa decollerà e soprattutto tutti i dettagli.

I neroazzurri stanno cedendo Marcelo Brozovic in Arabia ed allo stesso tempo ha detto addio un centrocampista di ripiego come Roberto Gagliardini. Dopo questi due addii tocca trovare dei degni sostituti. Secondo il gioco delle coppie di Simone Inzaghi, potrebbe essere Lazar un'ottima alternativa. Il mister neroazzurro ha sempre preferito lavorare avendo due giocatori che potessero intendere nello stesso modo, un determinato ruolo. Se ci pensiamo ed analizziamo nel dettaglio, Lazar potrebbe essere l'alter-ego perfetto per un calciatore di gran livello come Mkhitaryan. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere quanto costerà il cartellino del calciatore bianconero.

Nessuna intenzione di svendere — Lazar ha ancora un contratto a lungo termine e la società non ha nessuna intenzione di svenderlo. Per assicurarsi le prestazioni del serbo servirà un'offerta di alto livello. L'Udinese pensa di poter ricavare una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro. Casualmente proprio i soldi che i neroazzurri dovrebbero recepire dall'affare Marcelo Brozovic. La trattativa sembra essere destinata a prendere quota. Con un derby di mercato (visto anche l'interessamento dei rossoneri) che rischia di incendiare l'estate. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. I dettagli degli ultimi due colpi <<<