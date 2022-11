Calciomercato Udinese – Gotti chiama i suoi uomini: due obiettivi nel mirino

La squadra allenata da Andrea Sottilsi è rimessa all'opera proprio in queste ultime ore, l'obiettivo è quello di lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e sperare di poter raggiungere un nuovo traguardo di altissimo livello. Il sogno della società gestita dai Pozzo è il piazzamento in una delle competizione europee. Si lavora con la possibilità di poter coronare nel migliore dei modi il percorso. Nel frattempo c'è un ex mister bianconero che si sta dando da fare sul mercato. Si parla di un tecnico che ha bisogno di raggiungere la salvezza a tutti i costi e probabilmente per farlo ha bisogno di qualche rinforzo. Nelle ultime ore si sta cercando di trovare un accordo con i friulani.