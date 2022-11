Notizie Udinese | Sottil può stare tranquillo: Udogie a gennaio resterà

Il Tottenham non ha intenzione di richiamare prematuramente il terzino in forza ai bianconeri. Paratici avrebbe altri piani per gennaio

Redazione

Stando a quanto riportato stamane sul Messaggero Veneto, Andrea Sottil non dovrà preoccuparsi di trovare una nuova soluzione per la fascia sinistra a gennaio: Destiny Udogie non lascerà l’Udinese, come si vociferava negli scorsi giorni, soprattutto sui tabloid inglesi. La decisione presa in estate del prestito annuale sarà rispettata, al momento che Paratici avrebbe in mente altre mosse per il mercato di riparazione.

Proprio la complessa architettura dell’accordo imbastita da Gino Pozzo faceva pensare a un possibile approdo di Udogie al Tottenham. Ipotesi che è stata smontata tuttavia dall’impiego massiccio del giocatore in serie A, dove ha raccolto 11 presenze (condite da 2 reti e 1 assist). Score niente male, nonostante l’infortunio muscolare che ha impedito a Sottil di schierarlo nell’undici titolare nelle ultime tre partite prima della sosta riservata al Mondiale.

Un nuovo rinforzo in estate — I bianconeri, dal proprio canto, sono pronti in estate a salutare il terzino della Nazionale, anche se non sarà facile sostituire un calciatore del suo calibro, sia per l'apporto offensivo che di leadership. Quando scadrà il prestito, dal Watford arriverà quello che è l'erede designato dell'azzurrino. Un erede piuttosto stagionato, per la verità, il 28enne franco-ivoriano Hassane Kamara, per il quale il club ha girato uno sproposito ai cugini di Vicarage Road, 19 milioni per un esterno sinistro da 18 presenze e due assist (finora) nella serie B inglese.