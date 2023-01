Calciomercato Udinese / Idea Brekalo per sostituire Deulofeu infortunato

Deulofeu un'incognita, l'Udinese vuole accelerare per il trequartista croato del Wolfsburg per non rimanere senza seconda punta

Redazione

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Lunedì si scenderà sul campo da gioco per affrontare un match tutt'altro che semplice, stiamo parlando dell'incontro tra l'Udinese e il Verona di mister Zaffaroni. Sicuramente una partita da giocare a viso aperto e con attenzione massima, visto che gli avversari hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà molte società. Nelle prime partite di questo avvio di stagione la squadra ha ottenuto ben sette punti. Questi risultati hanno riaperto totalmente la lotta alla salvezza che fino a qualche settimana fa vedeva i veronesi esclusi completamente. Nel frattempo, però, arrivano delle notizie dal mercato.

Il nuovo infortunio occorso a Gerard Deulofeu ha fatto tornare sul mercato l'Udinese in cerca di una nuova seconda punta. Stando a quello che rivela l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i bianconeri avrebbero allacciato contatti, anche piuttosto intensi, con il Wolfsburg per Josip Brekalo, croato classe '98 che nella scorsa stagione ha fatto molto bene con il Torino. Il giocatore, che andrà in scadenza a giugno con i tedeschi, piace in Italia anche al Napoli, anch'esso attivo nelle ultime ore sul suo profilo, anche se Spalletti preferirebbe rimanere con Raspadori ed Elmas in quel ruolo.

Il profilo — Si tratta di un giocatore adatto a ricoprire il ruolo lasciato vacante da Deulofeu e che conosce bene il nostro campionato. Sa svariare su tutto il fronte d'attacco, pur preferendo partire dall'esterno per poi accentrarsi e calciare/imbucare. Su di lui è forte la concorrenza anche della Dinamo Zagabria che gli offrirebbe un ritorno da protagonista in patria. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul calciomercato e sul colpo in entrata chiuso proprio ieri pomeriggio. Ufficiale il nuovo innesto per la squadra allenata da Andrea Sottil. Ecco l'arrivo di Diawara e il comunicato del team <<<