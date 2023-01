Udinese-Hellas / Gli scaligeri arrivano, ma senza il migliore: il punto

La squadra si prepara al prossimo incontro di campionato. Ecco il punto sulla società che sta vendendo il suo miglior componente Ivan Ilic

Redazione

Andrea Sottil ha appreso da poche ore la bruttissima notizia che coinvolge il suo miglior giocatore: Gerard Deulofeu. Allo stesso tempo deve cercare di non farsi influenzare e continuare a vincere in tutti i modi possibili ed immaginabili. Il prossimo incontro non sarà dei più semplici, visto che dall'altra parte arriva un Verona in grande rincorsa salvezza. Basti pensare che in tutto il campionato ha collezionato 12 punti e sette di questi sono stati presi proprio nelle ultime due settimane. Il Verona, però, potrebbe e dovrebbe fare a meno di uno dei giocatori più importanti di tutto il team. Stiamo parlando di Ivan Ilic ed ecco le ultime sul suo affare di mercato.

Il centrocampista serbo ha lavorato tanti nei mesi precedenti per recuperare da un infortunio che lo ha tenuto ai box per diverso tempo. Adesso che è al meglio sono diverse le società che cercano di assicurarsi le sue prestazioni. Fino a qualche giorno fa Ivan sembrava essere un promesso sposo della società francese del Marsiglia, ma in pochissimo tempo è cambiato tutto. Il suo omonimo ed ex mister Juric ha provato in tutti i modi a superare la concorrenza di Igor Tudor e in queste ultime ore sembra essersi riuscito.

Trattativa in chiusura — La squadra bianconera potrebbe non trovare in campo il miglior giocatore di questo Verona proprio perché nei prossimi giorni potrebbe trasferirsi a titolo definivo in quel di Torino. La cifra finale dell'operazione va molto vicina ai 14 milioni di euro. Allo stesso tempo se questa trattativa dovesse completarsi Ilic giocherà comunque il prossimo incontro contro l'Udinese, visto che il primo match del Torino sarà proprio contro i friulani. Cambiando rapidamente discorso, non perdere la notizia del giorno. Il numero dieci Gerard Deulofeu è costretto a doversi operare. Ecco il comunicato ufficiale della squadra sulle sue condizioni <<<