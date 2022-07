Mercato Udinese – Iervolino si inserisce / Parla il DS dell’Ascoli

Sono ore calde per il futuro dell'Udinese. La dirigenza bianconera non solo sta lavorando per i calciatori che cambieranno casacca in questa sessione di calciomercato, ma sta trattando senza sosta per soddisfare le richieste di mister Andrea Sottil. Uno dei reparti che la dirigenza bianconera dovrà sicuramente puntellare è il centrocampo. Tra i nomi sondati da Marino, c'è anche un centrocampista dell'Ascoli.Stiamo parlando di Dario Šarić. Quella del bosniaco è stata una delle prime richieste fatte da Sottil alla società bianconera. Tuttavia, pare che nelle ultime ore si sia inserito anche un altro club nella trattativa. Non perdiamoci in chiacchiere e vediamo di chi si tratta.